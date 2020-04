Calciomercato Torino | super offerta con contropartita dell’Everton per Belotti

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 aprile 2020)– L’inizio di stagione è stato molto importante. Poi un netto calo, come del resto tutta la squadra. Stiamo parlando di Andrea, attaccante che nonostante le ultime due stagioni altalenanti continua a confermarsi come uno dei migliori calciatori italiani nel suo ruolo. Il Gallo sta pagando il brutto momento di tutta la squadra, ilinfatti è in prima crisi e prima della sospensione del campionato era addirittura un’indiziata alla retrocessione. Il calciatore della Nazionale è finito nel mirino dell’Everton, ma la valutazione del presidente Cairo è ancora altissima: 100 milioni di euro. Il club inglese non può ovviamente arrivare a questa cifra, ma potrebbe mettere sul piatto unamolto importante. Moise Kean + 40 milioni di euro. L’sembra già essere in ...