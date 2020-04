Calciomercato Napoli | per il rinnovo di Gennaro Gattuso è solo questione di tempo

(Di domenica 12 aprile 2020) L’ultimo incontro avvenuto trae Aurelio De Laurentiis risale al 12 marzo scorso, al centro sportivo di Castel Volturno. I due parlarono di mercato e delle operazioni per l’estate. Il mister sembra dunque sempre più vicino alla conferma dal momento che con gli ultimi risultati e con il rapporto con la squadra ha convinto sia il presidente il direttore sportivo sia Giuntoli. Nel contratto è presente una clausola che permetterebbe aldi risolverlo a fronte di una penale, entro il 30 giugno. Stessa via d’uscita riservata anche al tecnico stesso, entro il 30 aprile, sempre a fronte di una penale. L’idea che una delle due parti possa avvalersene, ormai, è totalmente esclusa. A maggio, quando ci sarà la possibilità di incontrarsi di nuovo fisicamente, lasarà definita. Ci sarà un faccia a ...

FrattinoMarco : RT @sportli26181512: Napoli, spunta la notizia improvvisa: Mino Raiola non è più l'agente di Insigne!: Circa un anno fa Lorenzo Insigne ave… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ????#Napoli, ecco l’annuncio di @Carloalvino su Lorenzo #Insigne #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - calciomercato_m : CDS - Napoli, rinnovo vicino per Zielinski e Maksimovic, si tratta con Fabian Ruiz - cn1926it : RT @sabrina_uccello: #Callejón-#Villarreal, #Albiol “sponsorizza” l'affare. Le ultime ? @cn1926it - CalcioMercatoNA : Napoli, gli auguri di Pasqua di Aurelio De Laurentiis ai tifosi: “So che il calcio vi manca” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio Mercato Napoli Insigne | Il mercato di Serie A non si ferma mai, anzi continua ad andare avanti nonostante lo stallo totale delle attività sportive. In Italia i vari direttori sportivi e i ...È un lungo messaggio quello che Aurelio De Laurentiis rivolge ai tifosi del Napoli per festeggiare la Pasqua. «Cari tifosi, cari napoletani e appassionati di calcio. Sono auguri diversi dal solito ...