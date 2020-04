Cagliari | 50 anni fa lo Scudetto Sky Sport dedica una giornata speciale

UnioneSarda : #Sardegna #11aprile - Solo per oggi, insieme al quotidiano, un regalo da non perdere! Festeggiamo tutti insieme i… - TgrSardegna : ?? Morto in Ospedale a #Cagliari il primo medico di base in #Sardegna colpito da #COVID19 .Era in servizio da anni… - alescavanna : RT @paolomaggioni: Un allenatore filosofo strappato da un romanzo. E una squadra di underdogs, di outsiders diventati campioni, su tutti #G… - Baldaranza : RT @UnioneSarda: #Sardegna #11aprile - Solo per oggi, insieme al quotidiano, un regalo da non perdere! Festeggiamo tutti insieme i 50 ann… - Apokolokuntosis : Guarda cosa ho condiviso: DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (26^ puntata) – A CASTEDDU PASQUA TRIC… -

Cagliari anni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cagliari anni