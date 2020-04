Buona Pasqua da Silvio Pellico, Piero Maroncelli e Papillon (Di domenica 12 aprile 2020) Buona Pasqua da Silvio Pellico, Piero Maroncelli e Papillon – Dal buio della cella nella quale sono da troppo tempo ristretto, sento il dovere di augurare a tutti i miei compagni di sventura fervidi auguri di Buona Pasqua e Pasquetta, da trascorrere in serenità sognando salutari passeggiate all’aria aperta. Si associano al mio sincero augurio i miei sventurati coinquilini, tra i quali nomino, per non angustiarvi troppo con lunghi elenchi, soltanto i due più noti: Silvio Pellico, che passa il tempo a riempire di parole sanguinolente (per inchiostro usa il sangue) il suo diario su un quaderno riuscito a procurarsi con la complicità di un secondino reso umano da una consistente mancia; un po’ di luce per vedere che cosa scrive gliela regala Piero Maroncelli, che impugna coraggiosamente l’ultimo brandello della sua torcia, mentre saluta ... Leggi su romadailynews Immagini auguri Buona Pasqua 2020/ Solo uova e conigli? Consigli e scatti più ironici

Coronavirus - Casellati : “Un augurio di cuore - pieno di speranza - buona Pasqua Italia”

