BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA Video conferenza stampa | Quarantena di 28 giorni

Corriere : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile - Corriere : Protezione civile: oggi sono 619 i decessi, crescono ancora i guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - EmanueleAnsel : TerniToday: Coronavirus, il bollettino di Pasqua: contagio in flessione, ecco la situazione a Terni.… - 8e30it : Coronavirus, bollettino Regione Calabria: “solo” 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : BOLLETTINO CORONAVIRUS Coronavirus, bollettino Italia: 152.271 casi, 19.468 morti (+619), 32.564 guariti (+2079) Il Messaggero Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 12 aprile

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 923 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 15.843.Territorialmente, i casi positivi sono ...

Covid-19: San Martino, bollettino aggiornato

Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 39 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 73 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina ...

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 923 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 15.843.Territorialmente, i casi positivi sono ...Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 39 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 73 al Padiglione 12, 24 al 5° piano della palazzina ...