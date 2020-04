Corriere : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell’11 aprile - Corriere : Protezione civile: oggi sono 619 i decessi, crescono ancora i guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile - cronacadiroma : #coronavirus #Lazio - IL BOLLETTINO DEL #12aprile della #RegioneLazio: contagio frena, ma strada ancora lunga...… - Silvergio2377 : RT @WCostituzione: @GiuseppeConteIT Anche dai parchi di Berlino in tantissimi augurano Buona Pasqua al nostro secondino nazionale. #quarant… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus, bollettino Italia: 152.271 casi, 19.468 morti (+619), 32.564 guariti (+2079) Il Messaggero Coronavirus, a Milano positivi e morti ancora in aumento: cosa sta succedendo e cosa cambia ora?

I contagi da coronavirus continuano a oscillare, la mortalità rimane alta, soprattutto tra gli anziani. «Milano merita sempre attenzione» spiega l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, che ...

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta video conferenza stampa 12 aprile

Bollettino coronavirus Emilia Romagna, attesa per la conferenza stampa del commissario Venturi per i dati di oggi, domenica 12 aprile 2020. Ieri sono stati registrati 507 casi positivi in più che ...

I contagi da coronavirus continuano a oscillare, la mortalità rimane alta, soprattutto tra gli anziani. «Milano merita sempre attenzione» spiega l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, che ...Bollettino coronavirus Emilia Romagna, attesa per la conferenza stampa del commissario Venturi per i dati di oggi, domenica 12 aprile 2020. Ieri sono stati registrati 507 casi positivi in più che ...