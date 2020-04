Bollettino coronavirus 12 aprile 2020 della protezione civile (Di domenica 12 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 12 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? Per quanto riguarda la giornata di ieri, si deve segnalare, purtroppo, un dato negativo, ovvero un aumento dei contagi. Secondo la maggior parte degli esperti, ciò si deve probabilmente al fatto che troppe persone, soprattutto in Lombardia che è la regione più colpita, circolano ancora liberamente per le strade. Le immagini di Milano oggi erano quelle di una città tutt’altro che in quarantena. Questo atteggiamento è sbagliato e forse, nonostante le informazioni martellanti, in troppi non hanno ancora ben chiara la gravità della situazione. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati più di 600 e ciò dovrebbe bastare a convincere chi ancora prende sotto gamba una pandemia gravissima. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: news ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - il bollettino di oggi domenica 12 aprile 2020

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa : "Quarantena di 28 giorni"

Corriere : Coronavirus in Italia, 152.271 casi positivi e 19.468 morti. Il bollettino dell'11 aprile - Corriere : Protezione civile: oggi sono 619 i decessi, crescono ancora i guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus, bollettino Italia: 152.271 casi, 19.468 morti (+619), 32.564 guariti (+2079) Il Messaggero Coronavirus, la Cina ha paura: 97 nuovi contagi importati

Coronavirus in Cina: gli aggiornamenti Qual è la situazione nel resto del mondo per quanto concerne l’emergenza coronavirus? Secondo l’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, i casi ...

Coronavirus, 15 nuovi casi nella Provincia di Foggia IL BOLLETTINO DEL 12 APRILE

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 12 aprile 2020, in ...

