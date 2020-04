Blitz di Pasqua di Forza Nuova | militanti bloccati e identificati

Leggi su newsmondo

(Di domenica 12 aprile 2020)didi. I militati volevano introdursi nella Basilica di Santa Maria Maggiore. ROMA – Attimi di tensione nella Capitale. Undiè stato organizzato daper protestare contro la decisione del Governo di prorogare le misure. Isi erano organizzati per entrare nella Basilica di Santa Maggiore e manifestare il loro dissenso contro le misure restrittive. L’intervento della Digos, però, non ha permesso agli estremisti di portare a termine il loro obiettivo. Le persone presenti in strada sono state fermate e identificate. Tra loro anche il leader romano Giuliano Castellino. Sventato undiIlè stato organizzato nei minimi particolari da. Gli estremisti si sono dati appuntamento davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore per poire l’ingresso e ...