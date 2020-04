iavaronegrazia : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - vivaglianimali : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - Toscablu5 : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - capriovince : RT @fatina909: #adotta.?????????? .Questa cagnolina, cerca casa la sua padrona è morta se non li troveremo una casa dovrà venire in canile da… - VMena84 : @NicolaPorro @GioSallusti Come siamo permalosi eh?! è morta mezza Bergamo, vostri “connazionali”, voi per primi dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo morta Bergamo, è morta Enrica Oberti Aprì con il marito la storica concessionaria L'Eco di Bergamo Febbre e dolori, va in ospedale: non è Covid ma torna a casa e muore per un aneurisma

L’uomo sarebbe morto, nella notte tra venerdì e sabato santo, a causa di un aneurisma all’aorta addominale che però non sarebbe stato diagnosticato dagli operatori sanitari che lo avevano visitato ...

Papa: "Non è tempo di egoismi, Ue dia prova di solidarietà"

di Enzo Bonaiuto "Il mio pensiero quest’oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa de ...

L’uomo sarebbe morto, nella notte tra venerdì e sabato santo, a causa di un aneurisma all’aorta addominale che però non sarebbe stato diagnosticato dagli operatori sanitari che lo avevano visitato ...di Enzo Bonaiuto "Il mio pensiero quest’oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa de ...