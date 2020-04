Bella da Morire non va in onda oggi | prima domenica senza Eva e Marco | tutto tace sulla

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 aprile 2020)danon va in, 12 aprile, e sarà lala fiction con Cristiana Capotondi. Gli ascolti non sono stati esorbitanti, almeno non se paragonati a Doc Nelle tue Mani, ma sicuramente un 20% di share o poco meno è oro colato in questo momento visto che Mediaset questi numeri ormai non può far altro che sognarli, almeno se si parla di serialità. Ma quale sarà il suo destino?Al momentocasepossibile secstagione didae, ad una settimana dal finale dellastagione, nessuno sa ancora con precisione se ci sarà un seguito oppure no. Molto probabilmente questo silenzio è legato alla pandemia che ha rinchiuso in casa tutti gli addetti ai lavori impossibilitati adesso a fare progetti o di pensare di tornare a lavoro sul set. Attori, cast e crew sono a casa come gran parte dei ...