Bari uomo picchia convivente, dura la reazione di Decaro, "la ragazza trovi il coraggio di ribellarsi a quell'uomo violento" (Di domenica 12 aprile 2020) Dopo il terribile episodio di violenza accaduto a Bari nel quartiere Libertà messo in atto da un uomo di 45 anni ai danni della convivente di 23, scena ripresa da un telefonino e postata sui social, è intervenuto il Sindaco di Bari, Antonio Decaro che ha voluto lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne, e, nello specifico si è rivolto a quella ragazza che ha subito tali maltrattamenti e che ha deciso di non denunciare il suo convivente, anzi ha anche minimizzato ciò che è accaduto e ciò che le è stato fatto. Antonio Decaro ha dichiarato così: "Spero ragazza trovi coraggio di ribellarsi". E poi ha aggiunto: «La violenza non è mai giustificabile e non deve essere mai accettata. Non può esserci amore dietro una violenza. Perché, semplicemente, la violenza è il ...

