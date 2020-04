Attentato Pasqua Sri Lanka: chiesa perdona terroristi/ “Amore per i nemici jihadisti” (Di domenica 12 aprile 2020) Sri Lanka, la chiesa cattolica perdona i terroristi jihadisti che hanno ucciso 279 persone nell'Attentato di Pasqua 2019: "diamo amore ai nostri nemici" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 12 aprile 2020) Sri, lacattolicajihadisti che hanno ucciso 279 persone nell'di2019: "diamo amore ai nostri

Sri Lanka, la chiesa cattolica perdona i terroristi jihadisti che hanno ucciso 279 persone nell’attentato di Pasqua 2019: “diamo amore ai nostri nemici” «Offriamo il nostro amore ai nemici che ...

Sri Lanka: Chiesa 'perdona' attentatori

(ANSA) - COLOMBO, 12 APR - In Sri Lanka oggi si è celebrata una Pasqua particolare, ricordando anche l'anniversario delle stragi ... provocando 279 morti e 593 feriti. Dopo gli attentati, attribuiti ...

