Atalanta, Percassi: “Auguri, nonostante tutto. Uniti vinciamo anche questa partita” (Di domenica 12 aprile 2020) Bergamo è una delle città del Nord più colpite dalla pandemia da Covid-19. È passata dalla gioia per le imprese dell'Atalanta in Champions al dolore e alla disperazione per gli effetti devastanti dei contagi sulla popolazione. Il presidente della "dea", Antonio Percassi, ha avuto un pensiero speciale in questo momento molto difficile. Leggi su fanpage Coronavirus - Percassi - Atalanta - : 'Stiamo vivendo un dramma ma i bergamaschi non mollano mai'

Atalanta - Percassi : “Sono stato negli ospedali di Bergamo - viene solo da piangere”

