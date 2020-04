Ascolti tv | 5 6 milioni di spettatori per la Veglia Pasquale del Papa su Rai Uno

infoitcultura : Ascolti Tv mercoledì 8 aprile, la finale del GF Vip a 4,5 milioni, Iris sopra il milione - CatelliRossella : La Via Crucis di papa Francesco vince la gara degli ascolti in tv con quasi 8 milioni di spettatori - PaginaNuova : la REPUBBLICA - La Via Crucis di papa Francesco vince la gara degli ascolti in tv con quasi 8 milioni di spettatori… - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #485 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 5 a sabato 11 aprile 2020: invaria… - mmpbowen : @ricupero_fabio @lacampiglio @marcosalvati Il problema sono sempre gli ascolti perché più ne fai più introiti porti… -

Ascolti milioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ascolti milioni