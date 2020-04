“Anticorpi durano poco, a rischio coronavirus anche chi è guarito”, l’allarme dell’esperto (Di domenica 12 aprile 2020) "Ci siamo accorti che la durata di vita degli anticorpi protettori contro il Covid-19 è molto breve. E osserviamo sempre più casi di recidiva in persone che hanno già avuto una prima infezione" ha speigato Jean-François Delfraissy, immunologo francese e guida del comitato scientifico che consiglia Emmanuel Macron nell'emergenza sanitaria Covid-19. Per l'esperto servono Test a tappeto e controllo sugli spostamenti. Leggi su fanpage (Di domenica 12 aprile 2020) "Ci siamo accorti che la durata di vita degli anticorpi protettori contro il Covid-19 è molto breve. E osserviamo sempre più casi di recidiva in persone che hanno già avuto una prima infezione" ha speigato Jean-François Delfraissy, immunologo francese e guida del comitato scientifico che consiglia Emmanuel Macron nell'emergenza sanitaria Covid-19. Per l'esperto servono Test a tappeto e controllo sugli spostamenti.

