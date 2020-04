Andrea Bocelli, Music for hope dal Duomo di Milano stasera su Rai1 (Anteprima Blogo) (Di domenica 12 aprile 2020) E' terminato poco fa il concerto di Andrea Bocelli dal Duomo di Milano. L'evento Musicale è stato trasmesso in diretta sul canale youtube del tenore, con grande successo di visualizzazioni. Bocelli si è esibito da solo nella Cattedrale deserta accettando l'invito della città di Milano, con l'ospitalità dell'Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo, accompagnato solamente da Emanuele Vianelli, organista titolare della Cattedrale lombarda. L'evento è prodotto da Sugar Music e Universal Music Group, con il generoso contributo di YouTube.Un concerto carico di significati dal luogo simbolo della capitale della regione più ferita dal Coronavirus, nella giornata odierna di Pasqua. Una Pasqua molto particolare quella di questo 2020, segnata da questa brutta emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Andrea Bocelli, Music for ... Leggi su blogo Andrea Bocelli video concerto Duomo Milano/ Rivedi diretta : "Preghiamo per rinascita"

Andrea Bocelli live al Duomo di Milano - su YouTube più di 2 - 6 milioni di spettatori

