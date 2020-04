Anche Sossio Aruta contro la vittoria di Paola Di Benedetto

Leggi su bitchyf

(Di domenica 12 aprile 2020)Diha vinto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma non tutti i suoi ex compagni d’avventura sono felici per lei. A distanza di 24 ore dalle dure parole di Salvo Veneziano,– fra le pagine di SuperGuidaTv – si è scagliatola Madre Natura di Ciao Darwin, sottolineando come abbia vinto grazie ai fan del suo fidanzato Federico Rossi. “Credo che mi abbiano penalizzato due cose: la prima è che sono arrivato dopo e quindi sai gli altri finalisti (Paolo e, ndr) sono entrati l’8 gennaio, io invece sono arrivato a metà percorso e credo abbia influito. La seconda invece è che il Grande Fratello, così come altri reality, sono seguiti soprattutto dai giovani.è la fidanzata di un cantante molto famoso (Fede, ndr) che ha molti followers. E quindi credo che questi ...