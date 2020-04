“All’altare” Giulia Cavaglia | arriva la bomba! Cosa sta succedendo nella vita dell’ex

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 aprile 2020) Giorni duri per tutti. Sono parecchi gli artisti che, sui social, stanno raccontando le loro difficoltà durante questa quarantena che sembra non finire mai. Tra di loro c’è anche Francesco Sole che sembra aver trovato l’amore conex tronista di Uomini e Donne. A testimoniarlo, le dediche d’amore e le foto romantiche hanno letteralmente invaso il profilo di Francesco Sole e di. Foto, momenti insieme, baci, scatti anche al limite del “bollente”… Ora però lo scrittore ha deciso di regalare allauna dedica che, per quanto semplice, ben esprime il sentimento di molti. Sole ha infatti postato una foto di lui econ davanti un post-it con un messaggio. Il format che lo ha reso celebre insomma. Sul foglietto di carta c’è la scritta “La primache farò quando ...