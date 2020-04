Alessia Cerasaro | chi è la moglie di Ricky Memphis | età | lavoro e vita privata

(Di domenica 12 aprile 2020) Conosciamo meglio la storia di: ecco tutte le curiosità sulla carriera edelladiè ladell’attore. I due sono legati dal 2000 e vivono insieme a Roma. La coppia non è ancora sposata, ma dalla loro relazioni sono nati i due figli, … L'articolo, chi è ladi: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Cerasaro

ViaggiNews.com

Conosciamo meglio la storia di Alessia Cerasaro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Ricky Memphis Alessia Cerasaro è la moglie dell’attore Ricky Memphis. I due sono ...Uscire e andare al bar per prendermi un cappuccino e cornetto”, ha dichiarato Memphis in un’intervista all’Ansa. L’attore sta vivendo la sua quarantena a Roma, in compagnia della sua partner Alessia ...