Alessandra Amoroso come non l’avete mai vista: capelli rasati e piercing [FOTO] (Di domenica 12 aprile 2020) La carriera di Alessandra Amoroso Da oltre dieci anni Alessandra Amoroso è una delle cantanti più brave ed apprezzate del panorama musicale italiano. Era il 2009 quando l’artista salentina vinse l’ottava edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questo decennio i fan l’hanno vista sempre con un outfit impeccabile, ma non tutti sanno che dal suo esordio ad oggi la ragazza pugliese ha subito una clamorosa trasformazione. Durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, infatti, la conterranea di Emma portava i capelli molto corti e rasati ai laterali. Inoltre l’interprete di ‘Immobile’ aveva diversi piercing alle orecchie. Rispetto ad in quella edizione indossava delle tute abbastanza goffe che la redazione dava a tutti i partecipanti sia di canto che di ballo. La cantante salentina ... Leggi su kontrokultura ALESSANDRA AMOROSO/ "Mi sento cresciuta : sono una giovane donna" (Verissimo)

MARIA - NONNA DI ALESSANDRA AMOROSO/ "Mi ha lasciato un compito importante"

Alessandra Amoroso : “Quando mia nonna mi è venuta in sogno” (Di domenica 12 aprile 2020) La carriera diDa oltre dieci anniè una delle cantanti più brave ed apprezzate del panorama musicale italiano. Era il 2009 quando l’artista salentina vinse l’ottava edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questo decennio i fan l’hannosempre con un outfit impeccabile, ma non tutti sanno che dal suo esordio ad oggi la ragazza pugliese ha subito una clamorosa trasformazione. Durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, infatti, la conterranea di Emma portava imolto corti eai laterali. Inoltre l’interprete di ‘Immobile’ aveva diversialle orecchie. Rispetto ad in quella edizione indossava delle tute abbastanza goffe che la redazione dava a tutti i partecipanti sia di canto che di ballo. La cantante salentina ...

MediasetPlay : Dai suoi successi all'immancabile duetto sulle note di 'Immobile': riviviamo l'emozionante storia di @AmorosoOF ??… - KontroKulturaa : Alessandra Amoroso come non l'avete mai vista: capelli rasati e piercing [FOTO] - - GammaStereoRoma : Alessandra amoroso - Urlo e non mi senti - radiosiciliarse : Alessandra Amoroso - Prenditi Cura Di Me - Gioia02Pia : RT @makakog: Gaia è la quinta vincitrice donna di amici dopo Giulia Ottonello, Alessandra Amoroso, Emma e Deborah Iurato. #Amici19 https:… -