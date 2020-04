12 aprile | l’ora buia degli idioti Palermo

Leggi su direttasicilia

(Di domenica 12 aprile 2020) Le immagini dello Sperone dihanno fatto il giro dei telegiornali e dei giornali nazionali e internazionali. Lo dobbiamo dire, e nessuno si offenda per il tono che useremo: per l’idiozia di qualcuno oggi è stata un’altra pagina della storia di unache non vuole cambiare.non è questa, non può essere questa.è fatta da brava gente che continua a rispettare le regole,è civiltà,è accoglienza. Non possiamo accettare che per qualche idiota venga lesa così l’immagine non solo della città ma della Sicilia intera. Di chi sogna un futuro migliore per questa terra. Le immagini che hanno fatto il giro delle chat di Whatsapp e dei social sono un colpo allo stomaco di chi adesso si trova sul letto di un ospedale a lottare tra la vita e la morte a causa del Coronavirus. ...