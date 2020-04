VVVVID, ecco cosa trasmette la tv online preferita dalle nuove generazioni (Di sabato 11 aprile 2020) Il mondo corre veloce. E anche quello dello streaming online. Le grandi TV Rai, Mediaset e Sky si sono già lanciate sul mercato per conquistare il web con le loro soluzioni e inoltre, di recente anche i colossi d’oltreoceano hanno fatto il loro ingresso nel nostro mercato (Netflix e Amazon ad esempio). Quindi ora ci sono molte piattaforme diverse per vedere legalmente contenuti video online. In un universo complesso e in continua evoluzione, nasce una nuova realtà: VVVVVID. Si tratta di un servizio di streaming efficace, piacevole da usare, ricco di contenuti e anche gratuito. VVVVVID è un servizio di video on demand, tutto italiano, visibile solo nel nostro Paese. Si tratta, infatti, di una comoda TV online, basta effettuare il login per avere accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza alcun limite. Prima di iniziare qualsiasi contenuto vi ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 11 aprile 2020) Il mondo corre veloce. E anche quello dello streaming. Le grandi TV Rai, Mediaset e Sky si sono già lanciate sul mercato per conquistare il web con le loro soluzioni e inoltre, di recente anche i colossi d’oltreoceano hanno fatto il loro ingresso nel nostro mercato (Netflix e Amazon ad esempio). Quindi ora ci sono molte piattaforme diverse per vedere legalmente contenuti video. In un universo complesso e in continua evoluzione, nasce una nuova realtà: V. Si tratta di un servizio di streaming efficace, piacevole da usare, ricco di contenuti e anche gratuito. Vè un servizio di video on demand, tutto italiano, visibile solo nel nostro Paese. Si tratta, infatti, di una comoda TV, basta effettuare il login per avere accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza alcun limite. Prima di iniziare qualsiasi contenuto vi ...

Ma il suo punto forte è la comunità di appassionati che la seguono Si scrive VVVVID, con quattro v, ma si legge “vid”. È una web tv, dice la sua pagina Wikipedia. Ma in realtà è una piattaforma ...

La Dea Fortuna: guarda i primi dieci minuti del film di Ferzan Ozpetek

Ecco i primi dieci minuti del film: La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek ... Rakuten TV, TIMvision, Chili, PlayStation Store, VVVVID, Microsoft Film & TV. Devi guardarlo fisso, rubi la sua immagine, ...

