Vigorito:”Siamo già in Serie A. Il contrario sarebbe intollerabile” (Di sabato 11 aprile 2020) Le parole del numero uno del Benevento Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato... L'articolo Vigorito:”Siamo già in Serie A. Il contrario sarebbe intollerabile” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 aprile 2020) Le parole del numero uno del Benevento Il presidente del Benevento, Oreste, ha rilasciato... L'articolo:”Siamo già inA. Ilintollerabile” proviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : #Benevento, #Vigorito: “Siamo già in #SerieA, se no sarà un’ingiustizia intollerabile” #SerieB #coronavirus - ilnapolionline : Vigorito: 'Il concetto di merito sportivo l'ho vissuto in C, noi siamo già in A' - - tuttofrosinone : Vigorito: 'Benevento escluso dalla A? Sarebbe un torto! Abbiamo anche vinto col Frosinone, siamo a +23' - infoitsport : Benevento, Vigorito: 'Siamo in A da un paio di mesi, negarcela sarebbe un grave torto' - infoitsport : Benevento, Vigorito a Sky: 'Siamo già in A, un torto negarci promozione' -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito ”Siamo [QUI MAGAZINE] La forza della vita: intervista al difensore canarino Nicolò Brighenti ciociariaoggi.it