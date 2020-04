Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco: dove vedere in tv e in streaming (Di sabato 11 aprile 2020) Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco: dove vedere in tv e in streaming Sabato 11 aprile 2020 Rai 1 programma la diretta della Veglia Pasquale, essendo questa la Notte Santa. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Veglia Pasquale sarà celebrata da Papa Francesco. Quella di quest’anno sarà una Pasqua a porte chiuse, ognuno a casa propria, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Ma neanche il virus può fermare l’arrivo della Pasqua e il Santo Padre celebrerà i riti della Settimana Santa all’altare della cattedra, nella Basilica di San Pietro, senza però audience. Questa sera, 11 aprile, il Pontefice presiede la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Dopo la Benedizione del fuoco nuovo nell’atrio, la processione con il cero Pasquale e il canto ... Leggi su tpi Veglia Pasquale nella Notte Santa : stasera in diretta su Rai1

Stasera in tv - Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco

La Veglia pasquale in Cattedrale In preghiera con il vescovo dalle 21 (Di sabato 11 aprile 2020)dain tv e in streaming Sabato 11 aprile 2020 Rai 1 programma la diretta della, essendo questa la. In diretta dalla Basilica di San Pietro, lasaràda. Quella di quest’anno sarà una Pasqua a porte chiuse, ognuno a casa propria, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Ma neanche il virus può fermare l’arrivo della Pasqua e il Santo Padre celebrerà i riti della Settimanaall’altare della cattedra,Basilica di San Pietro, senza però audience. Questa sera, 11 aprile, il Pontefice presiede la. Dopo la Benedizione del fuoco nuovo nell’atrio, la processione con il ceroe il canto ...

RaiUno : Su #Rai1 in mondovisione dalla Basilica di San Pietro i riti della #Pasqua con #PapaFrancesco: - questa sera… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE 11 APRILE 2020: PER LA PRIMA VOLTA SU RAI1 LA VEGLIA PASQUALE DI PAPA FRANCESCO - PREGHIAMO PER... http… - an12frnc : RT @TV2000it: La veglia pasquale in diretta dalla basilica vaticana con #PapaFrancesco alle ore 21 su #Tv2000 (canale 28) @Avvenire_Nei @C… - topo1966 : RT @LaParolaDG: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto». (Mt 28,5-6) - VailatiSergio : RT @LaParolaDG: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto». (Mt 28,5-6) -