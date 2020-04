Vaticano, la liturgia della Veglia pasquale di Papa Francesco: la diretta streaming dalla Basilica di San Pietro (Di sabato 11 aprile 2020) La liturgia della Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro. La diretta video con Papa Francesco. L'articolo Vaticano, la liturgia della Veglia pasquale di Papa Francesco: la diretta streaming dalla Basilica di San Pietro proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 aprile 2020) Lanella Basilica di San Pietro. Lavideo con. L'articolo, ladi: laBasilica di San Pietro proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : RT @RepubblicaTv: Venerdì santo, il Papa celebra la liturgia della Passione - RepubblicaTv : Venerdì santo, il Papa celebra la liturgia della Passione - maurocattacin : @Apndp Per i forni crematori dobbiamo aspettare che il Vaticano scriva una liturgia ad hoc !!! Dopo 2000 anni che… - VerriniB : RT @dCarloDeMarchi: Famiglie isolate, sole, senza sacramenti… Ma per il sacramento del matrimonio Gesù è sempre presente in ogni famiglia,… - LediMarton : RT @dCarloDeMarchi: Famiglie isolate, sole, senza sacramenti… Ma per il sacramento del matrimonio Gesù è sempre presente in ogni famiglia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano liturgia Vaticano, la liturgia della Veglia pasquale di Papa Francesco: la diretta streaming dalla Basilica di San… Il Fatto Quotidiano Vaticano, la liturgia della Veglia pasquale di Papa Francesco: la diretta streaming dalla Basilica di San Pietro

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...

Diretta streaming: Santa Messa del giorno di Pasqua

Testo (max. 400 battute spazi inclusi) Autorizzo il trattamento dei dati personali e accetto la policy sui commenti.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio ...Testo (max. 400 battute spazi inclusi) Autorizzo il trattamento dei dati personali e accetto la policy sui commenti.