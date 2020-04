Uomo mangia sempre cinese ha mal di stomaco: tirano fuori 1 metro di… (Di sabato 11 aprile 2020) Un Uomo mangiava cibo crudo tutti i giorni. In particolare sushi e salmone. Dopo aver accusato alcuni sintomi e aver espulso dal corpo un verme di 1,6 metri di lunghezza, si è recato al pronto soccorso portandosi dietro l’animale, come “prova” del disturbo che aveva da parecchi giorni. La storia andò a finire in televisione. Una strana sorpresa nello stomaco Un Uomo californiano, un giorno, ha iniziato a sentire forti dolori addominali e sintomi quali diarrea e vomito. Ad un certo punto ha espulso dal proprio corpo un verme solitario, chiamato tenia, dalla lunghezza di 1,6 metri. Dopo la scoperta si è recato al pronto soccorso portando con sé l’animale all’interno di un sacchetto. I medici rimasero sconvolti davanti all’accaduto. Il dottor Bahn, ovviamente ci volle vedere chiaro riguardo alla presenza dell’animale ... Leggi su velvetgossip In Cina la legge che vieta di mangiare cani e gatti. «Non solo animali domestici ma compagni dell’uomo»

Un uomo mangiava cibo crudo tutti i giorni. In particolare sushi e salmone. Dopo aver accusato alcuni sintomi e aver espulso dal corpo un verme di 1,6 metri di lunghezza, si è recato al pronto ...

La Cina finalmente si decide: «Basta mangiare cani e gatti»

Il governo cinese vuole evitare che si ripeta il salto di un virus dalla carne di animali in gabbia o macellati all’uomo, come è avvenuto al mercato di Wuhan ... Un rito feroce, una mattanza di cani ...

