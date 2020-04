Unorthodox: la storia vera che ha ispirato la serie Netflix (Di sabato 11 aprile 2020) Unorthodox, attualmente su Netflix, racconta la storia vera di una ragazza ebrea che scappa da New York e da un matrimonio privo di amore per rinascere a Berlino. Unorthodox è la prima miniserie Netflix in yiddish, racconta la storia vera di una giovane donna nata e cresciuta nella comunità ebraica di Brooklyn che scappa da New York e da un matrimonio senza amore per iniziare una nuova vita in Germania. Il suo passato, però, non smette di tormentarla, seguendola fino a Berlino. Ispirata all'autobiografia di Deborah Feldman, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, pubblicata nel 2012 la serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Unorthodox - racconta la storia di Esther Shapiro, detta Esty, una ragazza di diciannove anni di fede ortodossa intrappolata ... Leggi su movieplayer Cosa c’è di vero in Unorthodox su Netflix - sconvolgente storia di lotta per la libertà personale (Di sabato 11 aprile 2020), attualmente su, racconta ladi una ragazza ebrea che scappa da New York e da un matrimonio privo di amore per rinascere a Berlino.è la prima miniin yiddish, racconta ladi una giovane donna nata e cresciuta nella comunità ebraica di Brooklyn che scappa da New York e da un matrimonio senza amore per iniziare una nuova vita in Germania. Il suo passato, però, non smette di tormentarla, seguendola fino a Berlino. Ispirata all'autobiografia di Deborah Feldman,: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, pubblicata nel 2012 la- di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di- racconta ladi Esther Shapiro, detta Esty, una ragazza di diciannove anni di fede ortodossa intrappolata ...

