Trump tende la mano all’Italia | pronti gli aiuti dagli Stati Uniti

(Di sabato 11 aprile 2020) Il presidente degliDonaldha firmato ieri un memorandum ufficiale per aiutare l’Italia nella lotta contro il virus. “La Repubblica Italiana, uno dei nostri più stretti alleati, è stata devastata dalla pandemia di Covid-19, che ha già causato più 18000 vittime, ha portato il sistema sanitario sull’orlo del collasso e minaccia di spingere l’economia italiana in una profonda recessione”, si legge nella nota della della Casa Bianca. Spetterà alla sua amministrazione, in particolare ai segretari agli Esteri e alla Difesa, fornire al governo italiano assistenza e tutte le forniture sanitarie necessarie, a eccezione di quelle richieste negliper fronteggiare l’emergenza. Con gli oltre duemila morti nelle ultime 24 ore anche glistanno attraversano la loro ora più buia. Anche ...