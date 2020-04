Trump e il “decreto Italia”: ordine al Governo Usa di aiutarci (Di sabato 11 aprile 2020) Un memorandum per aiutare l’Italia, firmato nella notte, che promette aiuti agli ospedali italiani, forniture tecnologiche e logistiche. Il Presidente USA Donald Trump ha ordinato ai membri della propria amministrazione di predisporre l’aiuto richiesto dall’alleato oltreoceano nella sua battaglia contro il coronavirus. Nel documento, in particolare, Trump ha elencato una serie di contributi e misure a favore dell’Italia, tra cui l’ordine di mettere a disposizione il personale militare USA presente sul territorio per servizi di telemedicina e di aiutare ad allestire ospedali da campo e a trasportare materiale utile. Il memorandum di Trump per l’Italia “La Repubblica italiana, uno dei nostri più vicini e antichi alleati, è stata devastata dalla pandemia di Covid-19, che ha già stroncato più di 18 mila vite, ... Leggi su quifinanza (Di sabato 11 aprile 2020) Un memorandum per aiutare l’Italia, firmato nella notte, che promette aiuti agli ospedali italiani, forniture tecnologiche e logistiche. Il Presidente USA Donaldha ordinato ai membri della propria amministrazione di predisporre l’aiuto richiesto dall’alleato oltreoceano nella sua battaglia contro il coronavirus. Nel documento, in particolare,ha elencato una serie di contributi e misure a favore dell’Italia, tra cui l’di mettere a disposizione il personale militare USA presente sul territorio per servizi di telemedicina e di aiutare ad allestire ospedali da campo e a trasportare materiale utile. Il memorandum diper l’Italia “La Repubblica italiana, uno dei nostri più vicini e antichi alleati, è stata devastata dalla pandemia di Covid-19, che ha già stroncato più di 18 mila vite, ...

