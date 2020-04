Tablet per guardare film | i migliori da comprare

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Doppia sorpresa per Pasqua, anche tablet per parlare con casa E veri e propri 'ricongiungimenti famili… - DarioNardella : Consegnati a domicilio 280 tablet per tutti i ragazzi di 24 istituti fiorentini che non possono seguire le lezioni… - giorgio_gori : Una proposta ai ministri @dariofrance @AzzolinaLucia e al governo: possiamo decidere che il #bonuscultura per i dic… - largentana : RT @ptvonline2001: Un nostro paziente ha un casco che lo aiuta a respirare e in videochiamata ai nipotini dice: 'Sono un astronauta e vi sa… - VirgaToto : RT @AouSenese: Donati 100mila € in 1 settimana a sostegno dell’@AouSenese per emergenza #COVID19, oltre ad attrezzature sanitarie, #tablet… -

Ultime Notizie dalla rete : Tablet per Solidarietà per gli ospedali della Marca: fiori, uova pasquali e tablet per tutti TrevisoToday Rieti, coronavirus, gli ospiti del Covid Santa Lucia comunicano con i familiari tramite tablet

RIETI - Da alcuni giorni, gli ospiti della struttura Covid S. Lucia della Asl di Rieti, hanno a disposizione alcuni tablet donati dalla Fondazione Varrone per superare l’isolamento e mettersi in ...

Coronavirus ad Ariano, i carabinieri regalano tablet agli studenti

i militari della locale Stazione hanno proceduto alla consegna a domicilio di 12 tablet, assegnati in comodato d’uso ad altrettanti studenti. Un gesto di solidarietà concreto e di supporto ai ragazzi ...

