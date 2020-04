Svezia potrebbe lasciare anziani fuori dalla terapia intensiva | Burioni commenta

(Di sabato 11 aprile 2020) La lente puntata sul mondo in questi giorni ci mostra una varietà di gestione per l’emergenza Coronavirus, che cambia di Stato in Stato. La, per esempio, ha deciso di teneregli ultraottantenni. Una sceltata di recente anche dal noto infettivologo italiano Roberto, che con un tweet ha voluto dire la sua a riguardo. Ma il servizio sanitario inglese fa una precisazione: si tratta di una misura straordinaria pronta ad entrare in vigore solo in caso di sovraffollamento di reparto. La valutazione dell’età biologica Il provvedimento è stato riportato da alcuni giornali locali sulla base di quanto si legge su un documento interno della sanità scandinava, redatto dall’ospedale universitario di Karolinska. In base a questo documento viene chiesto ai medici di tener conto dell’eta ...

