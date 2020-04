Stava Consegnando Medicinali agli Anziani in Bici | Volontario Picchiato e Derubato da

Leggi su youreduaction

(Di sabato 11 aprile 2020) Undi 23 annitornando a casa indopo aver portato beni di prima necessitàdella zona. E’ stato però aggredito da quattro minori, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che lo hannodi telefonino e zaino. E’ accaduto a Ravenna. Il ragazzo è riuscito a rincorrere la baby gang e a riprendersi il cellulare, grazie al quale ha poi avvertito le forze dell’ordine. Tre aggressori sono stati rintracciati, e proseguono le ricerche per identificare il quarto. I ragazzini, che sono stati trovati anche in possesso di marijuana, si erano già resi protagonisti di atti vandalici in passato, quando erano troppo giovani per essere giudicati, e di altri reati ben più gravi, tra cui una violenza sessuale di gruppo, raggiunti i 14 anni. Adesso, mentre sono in una struttura per ...