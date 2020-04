Smartphone pieghevoli | cosa ci convince e cosa no

(Di sabato 11 aprile 2020) by Hynerd.it Glisono e con ogni probabilità saranno anche una parte importante del futuro nel mondo mobile. Certo, attualmente poter avere tra le mani uno di questi oggetti è difficile e per molti resta un qualdi ancora troppo lontano. Ma quello che però sembra un oggetto di nicchia, ben presto potrebbe essere invece il nuovo standard di riferimento per i futuri. Vediamoci offrono e quali sono le cose che ci convinco einvece e … su:cino

24h_Tecnologia : Il CEO di Huawei fa chiarezza sui prezzi degli smartphone: Negli ultimi anni, i prezzi dei top di gamma sono lievit… - fordeborah5 : RT @tweetCoopVoce: Ecco tutti i vantaggi e gli svantaggi degli #smartphone pieghevoli! - tweetCoopVoce : Ecco tutti i vantaggi e gli svantaggi degli #smartphone pieghevoli! - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: L’azienda cinese ci mostra “dal vivo” un paio di ingegnose soluzioni per rivoluzionare il mercato degli schermi flessibili… - wireditalia : L’azienda cinese ci mostra “dal vivo” un paio di ingegnose soluzioni per rivoluzionare il mercato degli schermi fle… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone pieghevoli

Hynerd.it

Negli ultimi anni, i prezzi dei top di gamma sono lievitati vertiginosamente. Con l’arrivo degli smartphone pieghevoli, abbiamo assistito ad un aumento di prezzo non indifferente che ha suscitato ...Il prodotto arriva in un periodo in cui i “foldables” iniziano realmente a palesarsi e LG, non l’ultima arrivata quando si parla di display, propone un dispositivo pieghevole…a suo modo. Oltre al ...