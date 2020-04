“Siamo ancora dentro l’emergenza”, avverte Speranza: “Ecco la strategia che seguiremo” (Di sabato 11 aprile 2020) Che questo maledetto Covid-19 rappresenti un nemico ‘invincibile’ è ormai chiaro a tutti. Al momento non abbiamo armi per combatterlo se non quella di ‘evitarlo’, come? Stando a casa ed esponendoci il meno possibile. Non ci sono altre vie, “la soluzione definitiva arriverà col vaccino e fino a quando non ci sarà non dobbiamo abbassare la guardia. Il sistema deve essere all’altezza e farsi trovare pronto anche rispetto a ulteriori ipotesi negative, che non auspichiamo ma che non possiamo escludere completamente”. A confermarlo anzi, a ribadirlo, è stato stamane il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito della video-conferenza stampa, tenutasi oggi in occasione della presentazione del Covid Intensive Care, insieme a Stefano Bonacini (presidente della Regione Emilia-Romagna), e Raffaele Donini ... Leggi su italiasera LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Roberto Speranza : “Siamo ancora in una fase difficile - non dobbiamo avere leggerezze - dobbiamo ancora tenere il massimo rigore”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Roberto Speranza : “Siamo ancora in una fase difficile - non dobbiamo avere leggerezze - dobbiamo ancora tenere il massimo rigore”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Fontana : “Siamo ancora nel pieno della bagarre in Lombardia” - 107 medici morti in Italia (Di sabato 11 aprile 2020) Che questo maledetto Covid-19 rappresenti un nemico ‘invincibile’ è ormai chiaro a tutti. Al momento non abbiamo armi per combatterlo se non quella di ‘evitarlo’, come? Stando a casa ed esponendoci il meno possibile. Non ci sono altre vie, “la soluzione definitiva arriverà col vaccino e fino a quando non ci sarà non dobbiamo abbassare la guardia. Il sistema deve essere all’altezza e farsi trovare pronto anche rispetto a ulteriori ipotesi negative, che non auspichiamo ma che non possiamo escludere completamente”. A confermarlo anzi, a ribadirlo, è stato stamane il ministro della Salute, Roberto, nell’ambito della video-conferenza stampa, tenutasi oggi in occasione della presentazione del Covid Intensive Care, insieme a Stefano Bonacini (presidente della Regione Emilia-Romagna), e Raffaele Donini ...

borghi_claudio : Si rimanda ancora... E noi per aspettare queste buffonate siamo fermi, immobili. Se lo scostamento di bilancio arr… - WRicciardi : Walter Ricciardi: 'Siamo ancora nel pieno dell’epidemia, riaprire adesso provocherebbe un disastro' | Rep… - fanpage : Ricciardi (Oms): “Si deve dire la verità: siamo ancora nel pieno dell’epidemia, non è finita” #10aprile - conmentis : RT @riccard08120060: LURIDO INFAME e più di un MESE che siamo chiusi in CASA è ancora non è arrivato nessun AIUTO ECONOMICO se FOSSIMO un V… - jocopocomajoco_ : RT @tohr___: Ho scoperto con sgomento che il carbone per il barbecue non è di prima necessità e non me lo vendono. Poi ho riflettuto. In e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo ancora Fratoianni contro Speranza: “Decreto su porti non sicuri è un errore enorme” Il Riformista