Serie B, altro positivo nel calcio italiano: è il presidente del Pordenone (Di sabato 11 aprile 2020) Mauro Lovisa presidente del Pordenone calcio ha contratto il coronavirus e sta concludendo il periodo di quarantena: "Volevo tenere questo momento per me, credo che la riservatezza sia fondamentale in certi casi ma davanti al proliferarsi di tante voci ho deciso di parlare. Sto bene, ma rivolgo il mio pensiero a chi ha sofferto e perso un caro" Leggi su fanpage Assemblea Lega Serie A/ Taglio stipendi e date per ripartire : altro nulla di fatto

Beretta : «C’è da vincere un campionato tutti insieme - altro che Serie A» – ESCLUSIVA

Serie A – Il campionato può slittare di un altro mese. Ecco tutte le ipotesi (Di sabato 11 aprile 2020) Mauro Lovisadelha contratto il coronavirus e sta concludendo il periodo di quarantena: "Volevo tenere questo momento per me, credo che la riservatezza sia fondamentale in certi casi ma davanti al proliferarsi di tante voci ho deciso di parlare. Sto bene, ma rivolgo il mio pensiero a chi ha sofferto e perso un caro"

NetflixIT : Steve Carell è il comandante Mark R. Naird e... ok, non ci serve altro, dateci subito il modulo per arruolarci. Spa… - hug_me_Ash : Ho finito di leggere la saga di #The100 e ho iniziato a vedere la serie tv. Bella per carità, ma è totalmente diver… - adorevcoffee : RT @cleopheas: Comunque io ho un problema con le coppie delle serie tv perché mi fisso veramente troppo e non faccio altro che riguardare l… - scalise_luigia : RT @LauraGio_75: @Viv_Dany @StefanoFassina @GiuseppeConteIT Probabilmente a Fassina fa comodo così, visto che sciacalla su Conte da ieri. U… - GianniMarangon : RT @LauraGio_75: @Viv_Dany @StefanoFassina @GiuseppeConteIT Probabilmente a Fassina fa comodo così, visto che sciacalla su Conte da ieri. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie altro #PlayersTogether: dalla Premier un esempio per le star della Serie A. Altro che ridursi gli ingaggi TUTTO mercato WEB Lecce, nostalgia Meccariello: “mi manca il campo. Ora mi alleno sul tetto”

Poi una lunga chiacchierata in cui Biagio, campano doc, classe ’91, ha raccontato quella che è la sua prima avventura in massima serie: “Quest’anno ho iniziato con un brutto infortunio, poi ne ho ...

FOTO ZOOM - La Lega Serie A ricorda l'avventura di Diego Armando Maradona al Napoli

È il momento per lui di fare un altro passo in avanti. Il momento di consacrarsi ulteriormente affrontando ... il ragazzo che ha portato il Napoli ai vertici d’Europa". E' l'omaggio che la Lega Serie ...

Poi una lunga chiacchierata in cui Biagio, campano doc, classe ’91, ha raccontato quella che è la sua prima avventura in massima serie: “Quest’anno ho iniziato con un brutto infortunio, poi ne ho ...È il momento per lui di fare un altro passo in avanti. Il momento di consacrarsi ulteriormente affrontando ... il ragazzo che ha portato il Napoli ai vertici d’Europa". E' l'omaggio che la Lega Serie ...