Scusate il ritardo | stasera su Cine34 il film con Massimo Troisi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 aprile 2020)sualle 21:10 va in ondail, il secondodiretto ed interpretato dal compiantoilè ilche va in ondasualle 21:10, una serata all'insegna dell'umorismo e del buonumore da passare in compagnia di, l'attore scomparso nel 1994 Protagonista della pellicola è Vincenzo, un giovane napoletano disoccupato che vive ancora con sua madre, mentre sua sorella Patrizia è sposata e suo fratello Alfredo è un attore comico affermato e per questo lo invidia. Durante un funerale, mentre Vincenzo parla con Tonino, un suo amico annientato da una recente delusione amorosa, incontra Anna, ex compagna di classe di sua sorella. I due iniziano una relazione, Anna ...