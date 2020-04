Roma. Dieci milioni per il florovivaismo e il lattiero-caseario

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 aprile 2020) La Giunta Zingaretti ha approvato una delibera di prime misure urgenti a favore dei sistemi florovivaistico estanziando 10di euro. La somma, destinata alle aziende coinvolte dalla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà ripartita in 5di euro per il settore florovivaistico e 5di euro per la produzione del latte bovino e bufalino. Ogni azienda agricola potrà ricevere, in regime de minimis, un importo che sarà determinato in modo proporzionale al fatturato dell’annualità precedente, nel caso delle florovivaistiche, e del numero di capi allevati, per il comparto del latte, sino a un massimo possibile di 5.000 euro. Le imponenti misure di sanità pubblica messe in campo dal Governo per far fronte all’emergenza COVID-19 sono state e sono fondamentali per contenere il ...