Roberto Parli e il post per il padre | “dicevi sempre così ad Adriana Volpe”

Leggi su bigodino

(Di domenica 12 aprile 2020), il marito diVolpe, ha rotto il silenzio sui social e ha dato l’ultimo saluto al, Ernesto, recentemente scomparso con un lungosu Instagram. Tutti ricorderanno che la moglie ha lasciato in anticipo la casa del Grande Fratello VIP per motivi famigliari L’uomo ha pubblicato la foto di un ritaglio di giornale, in cui la società F.C Chiasso ha dedicato un lungo inserto per l’ex giocatore di calcio, ricordando i momenti più belli dei suoi anni da sportivo. E proprio sotto questa foto l’uomo ha voluto rendere omaggio al. “Caro papà, leggere queste righe per me è stato un orgoglio «l’uomo del Magic Moment » sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo ...