Riapertura anticipata? Il bomba libera tutti costerebbe alla Toscana 550mila contagi

(Di sabato 11 aprile 2020) Tre maggio, è il nostro orizzonte, lo spartiacque delle nostre vite ibernate. Oltre quel confine, la libertà. Se non totale, vigilata. Da lì in poi, promette Giuseppe Conte, cominceremo a uscire dal carcere di privazioni materiali e esistenziali a cui ci ha costretti Covid-19. Eppure, i giorni che ci separano da quel limite sono anche una sorta di viaggio verso l’ignoto. Vi siete mai chiesti cosa succederebbe inse allentassimo le misure di contenimento troppo presto? Cosa capiterebbe se, come chiedono alcuni politici, sbloccassimo con troppa faciloneria la quarantena a cui ci siamo allucchettati? michela baccini.jpg Simulazioni. Ecco, a stare ad uno studio appena pubblicato dal Florence center data science, un centro di ricerca del Dipartimento di statistica dell’Università di Firenze guidato da Fabrizia Mealli, farlo potrebbe ...