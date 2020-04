Recepimento del MES con Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011: Giorgia Meloni era Ministro (Di sabato 11 aprile 2020) Si continua a parlare oggi 11 aprile del ruolo avuto da Giorgia Meloni per quanto riguarda l’approvazione del MES durante il governo Berlusconi, con qualche informazione in più che arriva dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011. Dettagli significativi, dopo le accuse di Conte da noi documentate in tempo reale e le repliche da parte di coloro che hanno preso le difese dell’attuale leader di Fratelli d’Italia. A loro dire, infatti, non avrebbe avuto alcuna responsabilità al momento della discesa in campo di questa importante novità per gli equilibri economici europei. Giorgia Meloni ed il famoso Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 Nello specifico, un contributo ulteriore sul peso avuto da Giorgia Meloni con la ratifica del MES arriva dal report ufficiale riguardante il famoso Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011. Il documento è ... Leggi su bufale Passarelli (Mibact) : 'Confidiamo in recepimento prima del termine 2021'

