Raoul Bova: dal generoso gesto alla serie tv sulla Croce Rossa Italiana (Di sabato 11 aprile 2020) L’attore Raoul Bova, ambasciatore della Croce Rossa Italiana, mette a disposizione dei volontari la sua masseria in Puglia. Un gesto generoso che non è passato inosservato Getty ImagesL’emergenza coronavirus sta mettendo in grande difficoltà la popolazione, costretta a restare in isolamento nelle proprie case per evitare la diffusione del contagio. Ad essere messi alle strette sono anche gli ospedali e tutti gli operatori sanitari, anche i volontari della Croce Rossa. Raoul Bova è molto amato dal suo pubblico, la bravura e il bell’aspetto dell’attore lo contraddistinguono. Ora sappiamo che ha anche un cuore grande. Infatti, Raoul ha voluto aiutare a modo suo tutti coloro che sono impegnati nella lotta al Covid-19, rendendo disponibile la sua masseria in Puglia. La struttura si trova in Valle d’Itria, nella campagne di ... Leggi su chenews “Pronto a ospitarli”. Raoul Bova - il gesto è da brividi : la decisione durante l’emergenza sanitaria

Anche Raoul Bova scende in campo per combattere il coronavirus -

Fasano. Raoul Bova disponibile ad ospitare i volontari della Croce Rossa (Di sabato 11 aprile 2020) L’attore, ambasciatore della, mette a disposizione dei volontari la sua masseria in Puglia. Unche non è passato inosservato Getty ImagesL’emergenza coronavirus sta mettendo in grande difficoltà la popolazione, costretta a restare in isolamento nelle proprie case per evitare la diffusione del contagio. Ad essere messi alle strette sono anche gli ospedali e tutti gli operatori sanitari, anche i volontari dellaè molto amato dal suo pubblico, la bravura e il bell’aspetto dell’attore lo contraddistinguono. Ora sappiamo che ha anche un cuore grande. Infatti,ha voluto aiutare a modo suo tutti coloro che sono impegnati nella lotta al Covid-19, rendendo disponibile la sua masseria in Puglia. La struttura si trova in Valle d’Itria, nella campagne di ...

MessinaMag : Buone notizie per i fan di Raoul Bova e di Come un Delfino: secondo quel che era stato già annunciato, la serie in… - deansmoriarty : hercules doppiato da raoul bova mi mancava - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #11aprile Oggi si parla di: Rupert Grint e Georgia Groome in dolce attesa; Raoul Bova… - RoxdcIT : Anche Raoul Bova scende in campo per combattere il coronavirus - bnotizie : Raoul Bova: masseria per Croce Rossa Italiana | Agorà Blog -