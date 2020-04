Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 (Di sabato 11 aprile 2020) Prima ha minimizzato l'impatto del Covid 19, definendolo "una banale influenza". Poi ha timidamente rivisto il problema, anche se sottovalutato ("Andrà via col caldo"). Infine l'ha affrontato, ma era troppo tardi. Ora negli USA i morti per Coronavirus sono 20.304, più che in ogni altro paese del mondo. Leggi su fanpage Giuseppe Conte : “Trump vicino all’Italia - non so quando finirà il lockdown”

Coronavirus - l’immunologo che aiuta Trump : «Possibile che il virus si trasmetta anche quando le persone si parlano»

Quando smetteranno di dare la colpa al mostro-Trump - saremo al capolinea (Di sabato 11 aprile 2020) Prima ha minimizzato l'impatto del Covid 19, definendolo "una banale influenza". Poi ha timidamente rivisto il problema, anche sevalutato ("Andrà via col caldo"). Infine l'ha affrontato, ma era troppo tardi. Ora negli USA i morti per Coronavirus20.304, più che in ogni altrodel

Sabatin42249197 : RT @fanpage: Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 - nicolettagiust1 : RT @fanpage: Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 - arca1317 : RT @fanpage: Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 - fanpage : Quando Trump diceva: “È tutto sotto controllo”. Ora gli USA sono il primo paese al mondo per morti da Covid 19 - OlivieroAntonel : @carlo_taormina Eh ma loro sono scienziati! Ma di che? Ancora credono ai dati della Cina! Ha ragione Trump, quando… -