Presidenza del Consiglio dei Ministri | ritorno alla normalità previsto per il 21 Aprile

Leggi su bufale

(Di sabato 11 aprile 2020) L’infodemia ha delle forme assai insidiose. A volte confinanti coi più perversi meccanismi mentali che sono costati all’italiano medio l’accusa di essere facilmente penetrabile dalle bufale. Vi abbiamo parlato solo questa mattina di una catena di S. Antonio, priva di alcuna fonte che fissava, in modo del tutto arbitrario, un calendario delle attività produttive così scaglionato “18riapertura aziende agricole e industriali (non tutte), 4 maggio fine fase 1 è libera circolazione ma con obblighi come mascherine e distanza di sicurezza, per quel giorno prevista la riapertura di alcune attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni (no centri commerciali). 11-12 Maggio riapertura tribunali e uffici professionali 18- 25 Maggio riapertura ...