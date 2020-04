Pompeo: "Militari Usa a supporto dell'Italia contro il coronavirus" (Di sabato 11 aprile 2020) I Militari USA presenti in Italia daranno una mano nella lotto contro il coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Sul territorio Italiano sono attualmente di stanza circa 300.000 Militari Usa con le rispettive famiglie. Tra i compiti che avranno nell’emergenza COVID-19, i Militari americani potranno "fornire servizi di telemedicina, facilitare il trasporto e il montaggio di ospedali da campo ed equipaggiamenti, curare pazienti no Covid-19 e fornire sostegno per il trasporto di rifornimenti, carburante e beni alimentari". Mattarella: "Stiamo vincendo la lotta contro il virus, rispettate le regole" (VIDEO) Il videomessaggio di auguri agli Italiani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "I sacrifici stanno producendo risultati" Pompeo ha parlato dopo che la Casa Bianca ha pubblicato ... Leggi su blogo (Di sabato 11 aprile 2020) IUSA presenti indaranno una mano nella lottoil. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Mike. Sul territoriono sono attualmente di stanza circa 300.000Usa con le rispettive famiglie. Tra i compiti che avranno nell’emergenza COVID-19, iamericani potranno "fornire servizi di telemedicina, facilitare il trasporto e il montaggio di ospedali da campo ed equipaggiamenti, curare pazienti no Covid-19 e fornire sostegno per il trasporto di rifornimenti, carburante e beni alimentari". Mattarella: "Stiamo vincendo la lottail virus, rispettate le regole" (VIDEO) Il videomessaggio di auguri aglini del presidentea Repubblica, Sergio Mattarella: "I sacrifici stanno producendo risultati"ha parlato dopo che la Casa Bianca ha pubblicato ...

Militari Usa a supporto dell'Italia contro il coronaviruS

