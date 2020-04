Politica | Conte e opposizioni bacchettati anche dai vescovi | che invitano a recuperare il

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega nel 2012 è stata l'unica forza politica che in Parlamento HA VOTATO CONTRO IL MES. Conte è andato… - stanzaselvaggia : La mia articolata analisi politica è che non sono d’accordo con quello che ha fatto Conte però ha fatto bene. Ciao. - borghi_claudio : Il grave errore di Conte - Silvietta_1986 : Quanto vorrei scaraventare TUTTI quelli che considerano la 'politica Coronavirus' di Conte una dittatura totalitari… - rbarb60 : RT @LGramellini: Purtroppo anche in politica si finisce per ridurre tutto a una questione di tifo. Ognuno ha le sue idee com'è giusto che s… -

Politica Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Politica Conte