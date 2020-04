Pillole gossip | Maria cambia mestiere | D’Urso crolla | Marini confessa flirt

(Di sabato 11 aprile 2020) Tornano ledi Metoweek. Cosa avranno combinato in queste ore i nostri vip? Scopriamo insieme.De Filippi pronta ad una nuova avventura Lo stop televisivo di Uomini e Donne dovuto all’emergenza coronavirus non impedisce alla regina della rete MediasetDe Filippi di essere sempre protagonista, anche in nuovi ruoli. Queen… L'articolo, D’Ursoproviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : Pillole gossip: la paura di Silvia, Ultimo sta male, la Venier irriconoscibile - bnotizie : Pillole gossip: la paura di Silvia, Ultimo sta male, la Venier irriconoscibile - bnotizie : Pillole gossip: la paura di Silvia, Ultimo sta male, la Venier irriconoscibile - infoitcultura : Pillole gossip: il dolore di Tiberio Timperi, Rita Dalla Chiesa sotto accusa - bnotizie : Pillole gossip: il dolore di Tiberio Timperi, Rita Dalla Chiesa sotto accusa -

Ultime Notizie dalla rete : Pillole gossip

MeteoWeek

Jaime e le paparazzate in quarantena Jaime, solitamente riservato per quel che riguarda la sua vita privata, in questi giorni particolari è spuntato sui social con la fidanzata, dando ai fan qualche ...Silvia Toffanin in una passata intervista ha voluto lasciarsi andare un pò di più ed ha condiviso con i suoi lettori e tutti i fan che ormai da anni la seguono e la amano, alcuni aneddoti della sua ...