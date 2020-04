“Pericolo gravi tensioni” | il ministro allerta i prefetti Ma il disagio sociale fame

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 aprile 2020) “Alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro, potrebbero accompagnarsitensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall’altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali“. Così ildell’Interno, Luciana Lamorgese, aiitaliani, invitandoli ala massima attenzione. Urge distinguere ‘l’estremismo’ dalOra, una cosa è il ‘’ che, per, può indurre anche un onesto padre di famiglia a dover ricorrere al ‘saccheggio’ per assicurare un pasto ai propri figli, altro ‘l’espressione estremistica’ che, notoriamente, ...