Perché la Serbia è il centro della guerra degli aiuti nei Balcani (Di sabato 11 aprile 2020) La Serbia è il secondo paese più colpito dall'epidemia di Covid-19 dei Balcani, dopo la Romania. A differenza di Bucarest, però, a Belgrado si sta assistendo ad una vera e propria gara a chi offre la quantità maggiore di aiuti, alla quale stanno partecipando attivamente Russia, Turchia e Cina, ed è proprio quest'ultima a guidare la competizione. Dai medici ai laboratori Con 3.105 infezioni accertate e 71 morti nel bollettino del 10 aprile, la Serbia è il secondo paese più colpito dalla pandemia nell'area Balcanica, ma è anche quello che sta ricevendo il maggior numero di aiuti dalla Cina sotto forma di tonnellate di donazioni di beni igienico-sanitari, squadre di medici volontari, e "diplomazia dei laboratori". Pechino è stata la prima potenza a raccogliere le richieste di aiuto serbe, ...

