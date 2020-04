Papa Francesco a Mediterranea Saving Humans | Grazie per tutto quello che fate

Leggi su blogo

(Di sabato 11 aprile 2020), alla vigilia di questa Pasqua sine populo, risponde alla lettera che giovedì scorso gli è stata scritta, su Facebook, da, la Ong che si occupa del salvataggio di migranti nel Mediterraneo. "perche. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me" ha replicato ilin una lettera scritta di suo pugno.: 'al popolo italiano, benedico operai e impiegati' Il Pontefice ha scritto una lettera al Presidente della Fondazione Fiera di Milano, Enrico Pazzali. La Ong spiega: "A firmare la missiva era stato il capomissione Luca Casarini, dopo le ultime notizie dalla Libia" dichiaratasi porto non sicuro dopo gli ultimi bombardamenti del generale Haftar a Tripoli e dove continuano le detenzioni arbitrarie dei ...