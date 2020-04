Pane o pasta, frutta o dolce. E martedì giornata verde: ecco i consigli del nutrizionista per Pasqua (Di sabato 11 aprile 2020) Immancabili come ogni Pasqua. E a maggior ragione in tempi di clausura casalinga e quarantena, arrivano i consigli della nutrizionista per pranzi di festa misurati. Pranzo di Pasqua in quarantena? Si rischia di esagerare, sostengono gli esperti. Anche perché, non possiamo uscire e tutta la nostra attenzione è rivolta sulla tavola. E allora, almeno per i tradizionali colazione e pranzo è tutto concesso? Non per chi vuole mantenere la linea e il benessere, anche in isolamento. «Per cercare di aiutare i nostri organi a gestire gli eccessi del pranzo di Pasqua. E limitare per quanto possibile la lentezza digestiva, cefalea, pesantezza e gonfiore addominale, tipici effetti collaterali dei pranzi delle feste, possiamo mettere in atto piccole, ma utili strategie. Come quella di trascorrere una giornata verde, il martedì 14 aprile», spiega ... Leggi su secoloditalia Come scegliere un’impastatrice per il pane

Come sono cambiate le abitudini degli italiani ai tempi del Coronavirus : boom di pane e pasta in casa

L'esperta detta le regole: "Come antipasto possiamo pensare a un bel pinzimonio di verdure crude come finocchio, sedano, cetriolo o misto di queste verdure; occorre poi scegliere se mangiare pasta ...

